SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Attimi di apprensione nella tarda serata del 30 luglio.

Malore per Gaetano Curreri, leader degli Stadio, in concerto al Paese Alto di San Benedetto del Tronto per la rassegna “Nel cuore, nell’anima” in piazza Bice Piacentini.

Era quasi finito il concerto quando il cantante ha accusato un improvviso malore.

Show immediatamente sospeso e artista soccorso dai presenti e dai sanitari del 118 giunti tempestivamente sul posto.

È stato portato in ospedale ad Ascoli Piceno per le cure mediche e gli accertamenti.

“È ricoverato in Terapia Intensiva ed è stabile” fa sapere il gruppo Stadio tramite la loro pagina ufficiale Facebook.

