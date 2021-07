SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “I servizi alla città non possono essere ottenuti a suon di comunicati stampa ma attraverso un percorso gestionale ordinario, frutto delle tassazioni versate dai cittadini nelle casse del Comune di San Benedetto”.

Così in una nota stampa giunta in redazione il 30 luglio, Cittadinanza Attiva: “Un esempio sono diverse aree, oggetto anche di contestazioni da parte di cittadini che, giustamente, chiedono il dovuto. Così la città non è protagonista ma vittima di una mala gestione manutentoria sia del verde pubblico che degli asfalti divelti”.

Cittadinanza Attiva conclude: “L’esempio in prossimità di via Indipendenza, a Porto d’Ascoli, non rappresenta un buon rapporto tra cittadini ed una amministrazione, oramai ai titoli di coda, ma ciò non giustifica che si debba trascorrere un periodo estivo con questo biglietto di visita”.

