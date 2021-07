Il talento Michele De Panicis, che vestirà biancoceleste per l’ottava stagione consecutiva; Ansumana “Enzo” Jallow; Valerio Curzi e Dylan Mascitti, quest’ultimo miglior marcatore del Grottammare nell’ultima stagione

GROTTAMMARE – La S.S.D. Grottammare Calcio è lieta di annunciare le conferme di quattro attaccanti. Si inizia da un simbolo della nostra società: il talento Michele De Panicis, che vestirà biancoceleste per l’ottava stagione consecutiva.

Confermatissimo anche un altro prodotto del settore giovane, Ansumana “Enzo” Jallow. Resteranno a disposizione di mister Zazzetta due attaccanti che, pur essendo arrivati da pochi mesi, si sono immediatamente ambientati nel gruppo: Valerio Curzi e Dylan Mascitti, quest’ultimo miglior marcatore del Grottammare nell’ultima stagione.

La società annuncia che da lunedì 2 agosto avranno inizio i test fisici in vista del raduno della prima squadra previso per mercoledì 4 agosto. Nelle prossime ore saranno rese note le composizioni del parco portieri e del gruppo Under.

