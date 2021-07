MARTINSICURO – Per la serata conclusiva della decima edizione del Festival, l’ospite è il prof. Guido Saraceni, docente universitario e blogger tra i più seguiti in Italia, che presenterà il suo nuovo romanzo “L’Oceano in una goccia”. Modera l’incontro la giornalista Noris Cretone, presenta Elisabetta Gnani. Appuntamento alle 21.30 alla Rotonda Las Palmas.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.