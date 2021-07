SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Come promesso in occasione dell’inaugurazione del nuovo Museo Ittico ‘Augusto Capriotti’, escono dai magazzini numerosi reperti che non hanno trovato spazio nel nuovo allestimento per poter essere ammirati dal pubblico. Era un impegno che avevamo assunto e che manteniamo grazie alla consueta preziosa collaborazione del Sistema Museale del Museo delle Scienze dell’Università di Camerino”.

Così l’assessore alla cultura del Comune di San Benedetto del Tronto Annalisa Ruggieri annuncia l’operazione di recupero e valorizzazione del ricco materiale di cui il museo dispone: pesci, rettili e cetacei.

La collezione, recuperata e opportunamente valorizzata dagli esperti di Unicam, sarà presentata nel corso dell’incontro “Cinema a luci blu”, in programma domenica 1 agosto a partire dalle 21,30 nella sala asta del Mercato ittico, nel corso del quale spezzoni di film famosi dedicati al mare ed ai suoi abitanti si alterneranno a curiosità scientifiche: al termine, è prevista una visita guidata al Museo Ittico. Per info e prenotazioni chiamare 3534109069.

