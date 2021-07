Quasi completato il tabellone femminile dell’Energia 4.0 King & Queen beach volley tour in programma il prossimo 10-11 agosto alla Iplex Arena sulla Spiaggia delle Corone a Civitanova Marche. Dopo la tappa del circuito nazionale che si è disputata alla spiaggia libera di Torrenova a Cirò Marina nello scorso week end si sono aggiunte altre tre beachers.

Ci saranno Valentina Calì ed Eleonora Annibalini che si sono imposte nell’ultima tappa del Circuito Nazionale a Cirò Marina. Per la Annibalini è un ritorno al Queen of the beach dove è stata nel 2018. Assieme a loro la giovanissima romana Erika Ditta già atleta delle nazionali giovanili, e all’esordio del Queen. L’atleta romana è stata campionessa italiana under 19 nel 2019. Quindi aspettando la prsimma tappa del circuito nazionale il prossimo week end al Lido Le Capannine di Catania nel torneo femminile avremo: la regina uscente Michela Lantignotti, Giulia Toti, Jessica Allegretti e Francesca Micheletto, più le sopracitate Valentina Calì, Eleonora Annibalini ed Erika Ditta. L’ ottava atleta uscirà dalla tappa siciliana. Nel torneo maschile si è qualificato Alessandro Carucci, ormai al terzo anno di presenza all’Energia 4.0.

C’è da registrare il forfait di Andrea Abbiati che deve preparare fisicamente al meglio gli impegni decisivi del circuito tricolore. Con Carucci ed il re in carica Davide Benzi, a Civitanova Marche ci saranno anche Tiziano Andreatta e Matteo Ingrosso. Mancano all’appello 4 partecipanti che solo la tappa del prossimo week end a Catania saprà svelare e sapremo così chi avrà il diritto all’invito all’evento civitanovese. Intanto gli organizzatori ricordano che con le nuovo disposizioni governative e rispettando tutti i protocolli sanitari in ottemperanza alle norme anticontagio Covid -19, sarà prevista la presenta di un ristretto numero di pubblico ma non ci saranno le tribune. Gli spettatori verranno sistemati, distanziati di almeno un metro, in appositi seggiolini nella zona destra della Iplex Arena lato lungomare.

Lunedì 2 agosto ci sarà la conferenza stampa di presentazione alle ore 12 presso lo stabilimento balneare Il Veneziano. Saranno presenti l’organizzatore Fulvio Taffoni, il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica, e Mirco Ciavattini proprietario de Il Veneziano storico partner del King & Queen beach volley tour, inoltre ci saranno i dirigenti della Fipav regionale e provinciale. Nella conferenza stampa verranno svelati definitivamente i tabelloni maschili e femminile e le procedure per accreditarsi come pubblico il 10 ed 11 agosto all’Energia 4.0.

