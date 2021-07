RIPATRANSONE – E’ già operativo, presso la sede di Ripatransone della Banca di Ripatransone e del Fermano, il nuovo Atm evoluto, mentre sono in via di ultimazione gli interventi di restyling interno dello sportello della sede stessa.

“L’installazione del nuovo Atm evoluto a Ripatransone – ha dichiarato il direttore della Banca di Ripatransone e del Fermano, Vito Verdecchia – completa il processo di rinnovo del parco ATM in dotazione della banca voluto dal Cda dell’Istituto. L’ATM evoluto si aggiungerà alla Cassa Self già operativa all’interno dello sportello da alcuni mesi, in modo da consentire alla clientela di Ripatransone l’operatività di cassa H24 7 giorni su 7″.

Il nuovo Atm evoluto permetterà, ventiquattr’ore al giorno, di versare e prelevare contante, prelevare da conto corrente, avere saldo, lista dei movimenti e numerose altre informazioni, effettuare ricariche telefoniche, pagamenti e ricariche di prepagate.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.