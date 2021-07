SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento musicale di qualità in Riviera.

“Ciao Lucio, musical tributo sarà in scena sul palco del Parco Ghandi (Parco Manara) sabato 31 luglio alle ore 21, in via Manara a San Benedetto del Tronto.

Lo spettacolo dedicato a Lucio Dalla, reduce da un fortunato tour che ha toccato Toscana, Sicilia e Puglia, è organizzato dalla Ec Studios Academy, con la collaborazione della Associazione Ordinary out dance project di Costermano Sul Garda, di 51% danza di Pontassieve e di Danse Atelier Verona.

Il tutto è stato possibile grazie al patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto, che già nella giornata di giovedì ha messo a disposizione il Teatro Concordia per le prove dell’evento.

La critica lo ha definito, ‘Lo uno spettacolo vero ed emozionante che sa parlare al cuore della gente così come il nostro Lucio ha saputo fare con le sue canzoni’ ed è viaggio di emozioni, filmati e testimonianze dirette, attraverso i brani del cantautore bolognese. Un tributo alle molteplici eterne emozioni che l’artista ha regalato, attraverso un colloquio che fa da filo conduttore tra lui ed il poliedrico ballerino Domenico Primotici ( Amici) , i vocalist Kevin Croce, (fresco di contratto discografico ed in uscita con il suo singolo) , la fantastica Gloria Conti e gli allievi delle Associazioni coinvolte, che arrivati 6 giorno fa a San Benedetto del Tronto, hanno dato vita ad un percorso artistico di alta formazione, come una vera e propria compagnia itinerante, sotto l’occhio vigile di una telecamera che ha spiato gioie e dolori , documentati dai canali social della Ec Studios Productions, con circa 40 video caricati in rete. Quindi l’appuntamento è per sabato sera al Parco Ghandi, alle ore 21.

Gli artisti dello spettacolo canteranno dal vivo su basi musicali del grande cantautore, ci saranno momenti di danza e di recitazione.

“È un’immensa emozione per tutte noi partecipare a questo spettacolo così importante – sottolinea Cristina Fiorini ( 51% danza )– realizzato da grandi professionisti. Emozionante anche il fatto che sia dedicato a un artista unico come Lucio Dalla”.

“È per noi un onore e un piacere – aggiunge Ermanno Croce – portare sul palco del Parco Ghandi, con i giovani artisti provenienti da tutta Italia , uno spettacolo nazionale, volere è potere, soprattutto quando si parla di emozione. Lo spettacolo è anche l’occasione per mostrare a tutti i risultati della nostra Accademia: un polo formativo che in questi mesi ha preso in gestione il Parco, con corsi gratuiti di Danza, Canto, Ginnastica e Autodifesa Awti perché dove c’è musica, c’è armonia, nel coltivare il proprio talento e la propria passione”.

E magari Lucio, anche sabato sera, vivrà con un sorriso questa ennesima sera dei miracoli.

