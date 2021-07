MONTEPRANDONE – Si chiama “Il Cavaliere Blu” l’ultima fatica letteraria di Simone Di Cola che verrà presentata venerdì 6 agosto, alle ore 19.30, nella Nuova Sala Riunioni, in piazza dell’Unità a Centobuchi.

Dopo il saluto del sindaco Sergio Loggi, l’autore Di Cola dialoga di perdono, non giudizio, tempo, insondabilità di ogni singola vita umana, creazione artistica, gentilezza con il filosofo Massimo Natali.

Il volume è composto da sei racconti che si ispirano al manifesto dell’espressionismo tedesco, Der Blaue Reiter, nato dalla sensibilità di Kandinskij e Marc. Blu è il colore della spiritualità, in grado di risvegliare l’umano desiderio per l’eterno, la ricerca del senso lirico della vita. Affermando il lato artistico ed emotivo della realtà a discapito di una visione oggettiva e razionalistica strumentale, queste storie avvolte in una atmosfera da favola ci fanno entrare in spaccati di vite reali e ci invitano a riflettere sul loro insegnamento morale.

Classe 1991, Di Cola ha conseguito due lauree: una in Filosofia e una in Economia e management. Originario di Monteprandone, attualmente vive a Bologna ma la sua passione per i viaggi l’ha portato in Ungheria, Indonesia, Australia e Marocco dove ha potuto approfondire le lingue. Ha esordito con il romanzo breve “Ferenc K.”

L’evento, ad ingresso gratuito, è inserito nel cartellone delle manifestazioni “Estate a Monteprandone 2021” promosse dal Comune di Monteprandone. Nel rispetto delle norme anti-Covid, la prenotazione è obbligatoria inviando un messaggio/whatsApp al numero 3663441355.

Con l’approvazione da parte del Consiglio del Ministri del Decreto legge del 23 luglio 2021, dal 6 agosto 2021, per partecipare all’evento, è necessario essere in possesso di Green Pass, cartaceo o digitale, che attesti di aver fatto almeno una dose di vaccino contro il Covid-19 oppure di essere risultati negativi ad un tampone molecolare o antigenico rapido effettuato nelle ultime 48 ore oppure di essere guariti dal Covid-19 negli ultimi sei mesi.

Maggiori info sul calendario degli eventi su: www.monteprandone.gov.it oppure www.facebook.com/comunemonteprandone.

