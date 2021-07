Siamo al giro di boa dell’estate 2021, che si prospetta avvincente anche per agosto. Scopri con noi tutti gli eventi della settimana dal 31 luglio al 6 agosto, Riviera Oggi Estate è in edicola.

Il primo giorno del mese torna a Ascoli Piceno la giostra medievale della Quintana in onore di Sant’Emidio, con il suo spettacolare corteo storico che vanta la presenza di circa 1.500 figuranti, seguito da una gara di destrezza e abilità al galoppo, al termine della quale verrà assegnato l’ambito Palio.

In arrivo grandi nomi della musica in Riviera e non solo: Myss Keta e Piscologi a San Benedetto rispettivamente il 4 e il 6 agosto, a Macerata il 2 agosto c’è Diodato, mentre il 6 e il 7 agosto a Servigliano (FM) sbarca Max Pezzali. Da non perdere anche competizioni sportive, spettacoli teatrali, opera, danza, presentazioni di libri, degustazioni gastronomiche e molto altro. Agosto apre le porte, entra insieme e noi.

