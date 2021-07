ANCONA – Tre spettacoli previsti nel cartellone del TAU/Teatri Antichi Uniti sono annullati per sopraggiunta e improvvisa indisponibilità da parte degli artisti. Si tratta di: La morte della Pizia di Friedrich Dürrenmatt con Daniele Pecci previsto venerdì 30 luglio a Monte Rinaldo (Area archeologica La Cuma) e sabato 31 luglio a Matelica (Piazza San Francesco) e La storia di Antigone. Favola in musica per cornacchie, cani selvatici, maledizioni, tiranni, sepolcri & fanciulle in fiore con Anita Caprioli in programma il 1 agosto a Porto San Giorgio (Rocca Tiepolo).

Gli spettatori già in possesso di biglietto di ingresso potranno richiedere il rimborso entro il 12 agosto nei punti vendita dove è stato effettuato l’acquisto e nelle biglietterie del circuito AMAT (info su www.amatmarche.net). Per informazioni AMAT 071 2072439.

