Prezioso pilastro tanto per la locale avvocatura quanto per la cittadinanza sambenedettese. Funerali il 30 luglio alla chiesa SS Annunziata

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un grave lutto ha colpito l’Ordine degli avvocati di Ascoli Piceno e la città di San Benedetto del Tronto. Dopo una breve ma inesorabile malattia, è prematuramente mancata, nella mattinata di giovedì 29 luglio, l’avvocato Viviana Fazzini, prezioso pilastro tanto per la locale avvocatura quanto per la cittadinanza sambenedettese.

Da ricordare, tra l’altro, il suo impegno in occasione dell’esondazione del Tronto del 1992, quando si adoperò alacremente a tutela dei commercianti e, piu’ in generale, di tutti coloro che subirono ingenti danni dall’evento, nonché la passione e l’abnegazione dimostrate in qualità di assessore dei lavori pubblici nel primo mandato di Paolo Perazzoli, allorché diede il via a varie opere che hanno contribuito a migliorare l’aspetto estetico- urbanistico della città.

Ancora, dal punto di vista della professione forense, si ricorda come, dopo aver ricoperto per molti anni la carica di Consigliere dell’Ordine degli avvocati di Ascoli Piceno, negli ultimi tempi sia stata impegnata quale Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine di appartenenza, oltre che come apprezzatissimo giudice onorario presso il Tribunale di Macerata nonché professionista molto stimato da tutti i Colleghi.

Le esequie saranno celebrate alle ore 16 di venerdì 30 luglio presso la chiesa SS Annunziata di Porto d’Ascoli, e, con l’occasione, si esprime il piu’ profondo cordoglio alla famiglia e a quanti, tanti, l’hanno apprezzata ed amata.

