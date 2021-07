SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Venerdì 30 luglio, alle ore 18.30, presso lo chalet Kontiki di San Benedetto del Tronto, nuovo appuntamento del Festival Letterario delle Palme, organizzato dalla Omnibus Omnes, dove sarà ospite la giovane autrice Chiara Galiffa, rivelazione del Concorso Opera Prima, che presenterà il suo libro “Una Storia Gotica”, uscito con la Mauna Loa Edizioni lo scorso febbraio. Dialogherà con l’autrice l’editrice, Raffaella Milandri; le letture saranno a cura di Carla Civardi.

Diplomatasi quest’anno al Liceo Classico Leopardi di San Benedetto del Tronto, Chiara Galiffa ha mostrato un prezioso talento nella scrittura, affrontando, nel suo romanzo, con un taglio originale e in una suggestiva panoramica gotico-vittoriana, il tema della diversità attraverso la storia di una giovane imbrigliata nel mondo borghese dell’Ottocento, che trova la via di fuga in una situazione del tutto originale e morbosamente affascinante. Chiara Galiffa ha anche ottenuto per il suo romanzo una menzione al Concorso Letterario Città di Grottammare, curato dalla associazione Pelasgo 968.

