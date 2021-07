AGGIORNAMENTO ORE 15

Secondo i dati diffusi dal Servizio Sanità regionale sono 101 i casi da Covid nelle Marche nelle ultime 24 ore su 2762 tamponi eseguiti. Tasso incidenza cumulativo su 100 mila abitanti: 45,49.

8 nel Piceno, 22 nel Pesarese, 19 nel Maceratese, 26 nell’Anconetano, 19 nel Fermano e 7 fuori regione.

I ricoveri in totale sono 25, quattro in più rispetto a ieri. Quattro in Terapia Intensiva (uno a San Benedetto) e quattro in Semi.

Zero decessi nelle Marche nelle ultime 24 ore.

Per visualizzare il documento odierno completo, clicca qui.

