MONTEPRANDONE – Anche la seconda serata de “L’incantaPiazza” è sparita in un colpo di bacchetta magica, con il mago Loran, al secolo Mario Andreoli, che ha fatto divertire grandi e piccini intervenuti ieri sera in piazza dell’Unità a Centobuchi.

C’è grande attesa per il terzo appuntamento della kermesse di magia in programma mercoledì 4 agosto, quando ad animare la serata sarà il Mago Kiko cioè Francesco Pazzi, l’ideatore della rassegna.

Monteprandonese di adozione, Francesco nella vita è un agente di commercio, da dieci anni coltiva la passione per la magia e in particolare per le bolle di sapone. Grazie alla sua tenacia e a due formidabili insegnati si perfeziona avviando un percorso di studi e approfondimenti ed esibendosi in teatri, piazze e feste private.

Ha partecipato al “Festival Internazionale di Magia” di San Marino, alla prima edizione de “Il Castello Magico” di Tavullia e da due anni è il deus ex machina de “L’incantaPiazza” a Centobuchi di Monteprandone.

Nelle sue esibizioni fa danzare le bolle di sapone, trasportando il suo pubblico in un magico mondo fluttuante e leggiadro. Ogni suo spettacolo ha un solo obiettivo: regalare il sorriso ai più piccoli.

Lo spettacolo, con inizio alle ore 21, è ad ingresso gratuito ed è inserito nel cartellone di eventi “Estate a Monteprandone 2021” promosso dal Comune di Monteprandone. Ricordiamo che l’ultimo appuntamento in programma mercoledì 11 agosto vedrà esibirsi Ivan Mistereko con la sua magia di scena.

Nel rispetto delle norme anti-Covid, la prenotazione è obbligatoria inviando un messaggio/whatsApp al numero 3663441355. Per info www.monteprandone.gov.it oppure www.facebook.com/comunemonteprandone.

