SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Samb Beach Soccer non riesce a prendersi la rivincita contro Catania, dopo la finale di Supercoppa persa nella prima tappa di Cirò Marina.

Nel recupero della 4ª giornata di Serie A, il 28 luglio, disputata sulla spiaggia di Mugnano a Napoli, i siciliani vicino 5-3 contro i rossoblù e chiudono al primo posto solitario la regular season. La Samb, invece, finisce comunque terza a 14 punti e incontrerà Lamezia nell’esordio nella Final Eight di Lignano Sabbiadoro.

Il primo tempo si chiude 1-0 per Catania grazie al gol in avvio di Be Martins, stesso film visto proprio in Supercoppa. Nel secondo periodo segnano anche Battini e Bokinha, mentre in mezzo arriva il solito lampo di Luca Addarii per i rossoblù. Nel terzo tempo decide una doppietta di Gori, nonostante la Samb provi a rimanere in partita fino alla fine con le reti di De Masi e Mascaro oltre alle parate di Del Mestre.

Giovedì 29 luglio prima sfida di Coppa Italia contro Nettuno, con match in diretta dalle ore 15,45 sulla piattaforma web Lnd Eleven Sports.

