CAPODIMONTE – Si è svolto dal 23 al 25 luglio a Capodimonte sul lago di Bolsena il Campionato italiano della Classe Flying Dutchman. Dopo tre giorni di regate con sei prove effettuate gli equipaggi del Circolo Ragn’a vela hanno conquistato il terzo posto, con la coppia Matteo Pincherle – Carlo Carincola, ed il decimo posto con Lorenzo Caucci – Riccardo Marinucci.

Grazie a questo risultato Matteo Pincherle si è aggiudicato il titolo di Campione italiano Juniores della classe Flying Dutchman. Tali piazzamenti risultano ancorpiù importanti sia per la elevata qualità dei partecipanti (non dimentichiamo il Flying Dutchman è ancora l’imbarcazione più prestigiosa e veloce dell’intera flotta delle derive), che per le difficili condizioni del vento che, soprattutto nell’ultimo giorno di regate, ha raggiunto intensità superiori a 25 nodi.

La coppia Pincherle – Carincola aveva conseguito il medesimo risultato al precedente Campionato italiano svoltosi a Numana. Ancora complimenti a tutti. Viva la vela.

