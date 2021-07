SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Iscrizione ufficialmente completata e in casa Porto d’Ascoli Calcio è tutto pronto per iniziare la prima affascinante esperienza in Serie D”.

Così il Club biancoceleste in una nota diffusa sui Social il 28 luglio: “Tra gioie e grandi dolori iniziamo questa bellissima avventura. Serietà, divertimento ed amicizia saranno sempre alla base della società”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.