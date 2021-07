Gli studenti del Liceo Classico “Giacomo Leopardi” di San Benedetto del Tronto hanno creato numerosi slogan per la Protezione Civile. Dieci sono arrivati in finale, ed è possibile votarli tramite il link presente nell’articolo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Servizio Protezione civile della Regione Marche, all’interno del “Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia”, sta portando avanti un progetto, denominato Firespill, “Fostering Improved Reaction of Crossborder Emergency Services and Prevention Increasing Safety Level”, che prevede, tra le varie attività, la realizzazione di iniziative educative che possano accrescere la conoscenza degli studenti – cittadini sui meccanismi di protezione civile e possano altresì favorire una maggiore consapevolezza così da mitigare l’impatto dei rischi naturali ed antropici a cui possono essere sottoposti.

Tra queste attività educative rientra anche l’alternanza scuola – lavoro svolta con gli alunni delle IV classi del liceo classico “Leopardi” di San Benedetto del Tronto. I ragazzi hanno seguito una serie di incontri incentrati su argomenti di Protezione civile e, a conclusione degli interventi effettuati in classe, è stato chiesto loro di ideare uno slogan per la protezione civile e/o per il volontariato di protezione civile.

Poiché sono stati prodotti numerosi slogan, molti dei quali veramente originali ed interessanti, una commissione appositamente nominata ne ha selezionati dieci che ora sono stati sottoposti alla valutazione della cittadinanza per sceglierne uno.

E’ possibile votare lo slogan preferito fino al prossimo 10 settembre cliccando qui: https://forms.gle/SezJfevAcCzbWJQc8

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.