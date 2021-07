MONTEPRANDONE – Con decreto della Regione Marche sono stati assegnati ulteriori 295 mila euro al Comune di Monteprandone per la messa in sicurezza di tratti di via Spiagge e di via Montetinello.

Tali risorse economiche, 215 mila euro per via Spiagge e 80 mila per via Montetinello, si aggiungono ai fondi, di pari importo, già ottenuti lo scorso anno attraverso il fondo emergenza neve, e verranno investite in interventi di ripristino della viabilità compromessa dagli eccezionali eventi meteorologici nevosi del 2017.

“Da poche settimane si sono conclusi i lavori di via Spiagge e via Montetinello, ma abbiamo già ottenuto nuovi finanziamenti per proseguire l’opera di messa in sicurezza – spiega l’assessore alla viabilità Fernando Gabrielli – sono fondi ingenti, complessivamente parliamo di 590 mila euro, attraverso i quali innalzeremo il livello di sicurezza di due vie che necessitano della sistemazione della sede stradale dalle fondazioni alla pavimentazione, in quando insistono su versati collinari che ricadono in zona a rischio idrogeologico”.

