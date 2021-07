COLONNELLA – Mercoledì 28 luglio, alle ore 21.30, a Colonnella, presso il porticato sotto l’ex ufficio postale, sarà presentato il libro “L’ombra dell’assenza” di Ermanno Capriotti, edito da Arsenio edizioni. L’evento è organizzato dall’associazione Bella Colonnella APS. Oltre all’autore, interverrà l’editrice, Valeria Di Felice; le letture saranno condivise e affidate al pubblico presente, mentre l’intrattenimento musicale sarà a cura di Priscilla Di Benedetto.

Opera prima di Ermanno Capriotti, questa raccolta di poesie, in cui la voce narrante di un padre parla rivolgendosi soprattutto al figlio, è dedicata a suo figlio Luigi Edoardo, chiamato Sac 1 tra gli amici rapper e Gigi da tutti gli altri, prematuramente scomparso per un incidente stradale il 2 settembre del 2008, all’età di venti anni. Le poesie di questa raccolta sono solo una parte di quelle che Ermanno, in questi anni, ha dedicato al figlio e sono state tante le manifestazioni di affetto che genitori di figli precocemente scomparsi gli hanno dimostrato, incoraggiandolo a continuare a esprimere, attraverso la poesia, l’angoscia provata per la perdita del proprio figlio. Sua moglie, Pasqua Gina D’Ambrosio, inoltre, ha portato avanti una battaglia di civiltà culminata nell’istituzione del reato di omicidio stradale.

Nella prefazione di Stefano Fantelli, scrittore bolognese, si coglie il messaggio di questa raccolta di poesie: “Nelle poesie di Ermanno Capriotti vi sono silenzi pulsanti che tormentano e invadono. Silenzi sottili, affilati come lame di Toledo, lì nello spazio bianco tra una riga e l’altra, tra una parola e l’altra. E l’ombra dell’assenza si allunga su questi versi, malinconici eppure così carichi di amore devastante e di rabbia lucida. Sono, questi versi, come paletti appuntiti contro un destino crudele che ha già fatto il suo raccolto e viene quindi colpito alle spalle mentre si allontana, più incurante che vigliacco, più vampiro che beffardo”.

