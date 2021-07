TERAMO – La Regione Abruzzo ha presentato il nuovo sito web interamente dedicato alle bellezze del territorio, che permette a turisti e visitatori di orientarsi agevolmente tra le eccellenze culturali, ambientali e paesaggistiche.

Abruzzo Information (https://www.abruzzoinformation.com), è una vera e propria guida online sull’Abruzzo per tutti coloro che sono alla ricerca di informazioni sulla storia, sul turismo, sull’enogastronomia o sulla cultura della regione.

Il sito nasce con lo scopo di promuovere, valorizzare e rinnovare il territorio abruzzese grazie al connubio perfetto tra tradizione, cultura, turismo e innovazione, e per soddisfare le esigenze di chiunque sia alla ricerca di informazioni interessanti relative ai diversi aspetti della regione Abruzzo.

Abruzzo Information si distingue e si fa apprezzare per la cura e la meticolosità con la quale sono redatte le guide. Una risorsa di informazioni selezionate da non perdere nel mare magnum della Rete, utile anche per scoprire le storie meno note, gli angoli più suggestivi e la tradizione culturale più antica di questa affascinante regione.

Con Abruzzo Information nasce una nuova risorsa per il turismo in Abruzzo, una nuova opportunità per promuovere le ricchezze di un territorio ancora poco conosciuto, che oltre ad una natura incontaminata offre anche scorci di storia, arte e cultura, oltre ad un importante tradizione enogastronomica.

