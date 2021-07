RIMINI – Brilla la Pol.Ita Dance School Monteprandone ai Campionati Italiani di Danza Sportiva Fids (Federazione italiana Danza Sportiva) che si sono svolti presso la Fiera di Rimini, dopo un anno di stop causa Covid 19.

L’associazione sportiva diretta dagli atleti internazionali professionisti di Danze Standard Eros Sciamanna e Anna Jaglinska, è riuscita a salire per due volte sul gradino più alto del podio nel Liscio Unificato con le coppie formate da Manuel Sciamanna e Sara Ciarrocchi, alla loro terza competizione in assoluto e prima partecipazione ai campionati, nella 19/34 anni classe C e da Nazzareno Speca e Mirella Marozzini nella 70/oltre Classe C, anche loro al debutto in un Campionato Italiano.

Per Speca e Marozzini anche una medaglia di bronzo nelle Danze Standard Classe B3 70/74 anni, gara alla quale hanno partecipato 13 coppie. In vista della prossima stagione agonistica, gli allenamenti della scuola si terranno presso il Centro Poliartistico Danzarte a Pagliare del Tronto, in via 8 marzo 18, in nuovissimo centro costruito nel 2018 di 500mq con parcheggio privato, nato per ospitare danza, teatro, fitness e molto altro.

