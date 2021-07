SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ancora non sono state scelte le squadre che parteciperanno ai prossimi campionati di B e Lega Pro.

Dalla Figc l’unica decisione presa è stata quella di rimpiazzare il Gozzano (promossa dalla D e già rinunciataria) con il Picerno.

La Federazione vorrebbe aspettare le decisioni del Tar prima di annunciare i ripescaggi per evitare squadre in sovrannumero in caso di ricorso accolto dal Tribunale.

Oltre all’As Sambenedettese hanno fatto appello al Tar anche Chievo Verona, Carpi, Casertana e Novara.

Sentenze previste per il 2 agosto.

