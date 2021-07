GROTTAMMARE – Parte martedì 27 luglio, alle ore 19, presso il nuovo spazio dell’Arena Sisto V, al paese Alto di Grottammare, con il concerto del virtuoso pianista polacco Marcin Wieczorek, la XIX edizione del Festival Liszt, organizzato dalla Fondazione GMI in collaborazione con il Comune di Grottammare. Il Festival ha la direzione artistica di Francesca Virgili.

Premiato in più di trenta concorsi pianistici nazionali ed internazionali, vincitore del Concorso Leschetizky in Germania, del Premio Pianistico Internazionale “La Palma d’oro” di San Benedetto del Tronto, dello “Chopin” Subcarpathian International Piano Competition in Polonia, Marcin Wieczorek ha tenuto concerti in molti paesi del mondo e si è appena qualificato per partecipare al XVIII Concorso internazionale di pianoforte Federico Chopin di Varsavia. Martedì 27 luglio aprirà il Festival con un bellissimo programma dedicato a F. Chopin, che sarà introdotto da Luca Giarritta, pianista fermano appassionato anche di composizione, vincitore di diversi concorsi, tra cui la selezione che il Conservatorio Pergolesi ha dedicato al Festival Liszt, che eseguirà il Mephisto Walzer di Liszt.

Il secondo appuntamento, mercoledì 28 luglio, alle ore 21, nella chiesa di San Giovanni Battista di Grottammare, sarà con il concerto omaggio a Sisto V, “L’evoluzione della musica da papa Sisto V al 900”, in cui si esibirà l’arpista Francesca Marini.

Vincitrice di diversi concorsi tra cui del primo Premio alla prima edizione del concorso del Conservatorio G. Verdi di Milano, del premio dell’associazione ASSAMI come migliore giovane interprete musicale femminile e del Premio Nazionale delle Arti per l’Arpa, Francesca Marini è attualmente seconda Arpa dell’Orchestra Sinfonica Nazionale dei Conservatori Italiani. Presenterà la serata il direttore artistico del Festival Liszt, Francesca Virgili.

Ecco il programma completo del Festival:

XIX FESTIVAL LISZT

Martedi 27 luglio 2021 – Grottammare

Parco Arena Sisto V ore 19.00

Anteprima Festival

“Chopin incontra Liszt”

MARCIN WIECZOREK – pianoforte

I Premio Concorso Internazionale “La Palma d’oro” di S. Benedetto del Tr

Introduce LUCA GIARRITTA

Vincitore Conservatorio “G.B. Pergolesi ” di Fermo

Mercoledì 28 luglio 2021- Grottammare

Chiesa San Giovanni Battista ore 21.00 e ore 22.15

Omaggio del Festival Liszt a Sisto V

“L’evoluzione della musica da Papa Sisto V al 900”

FRANCESCA MARINI, arpa

Vincitrice XIV Edizione Premio nazionale delle Arti

Presentazione a cura di Francesca Virgili

Mercoledì 18 agosto – Grottammare

Concerto all’alba

Piazza Kursaal ore 5.30

“Ricordando Dante e Astor Piazzolla”

EUGENIO OLIVIERI voce recitante

esecutori

DAVIDE DE ANGELIS pianoforte

ENSEMBLE NUOVO LABORATORIO

Sabato 21 agosto 2021 – Grottammare

Teatro delle Energie ore 21.30

Il virtuosismo di Liszt

TAMTA MAGRADZE– pianoforte

I Premio Concorso Internazionale Liszt di Utrecht

Domenica 22 agosto 2021 – Grottammare

Teatro delle Energie ore 21.30

“Beethoven-Liszt : la Pastorale”

MAURIZIO BAGLINI – pianoforte

al termine del concerto

Conferimento Premio Liszt alla carriera

a MAURIZIO BAGLINI

Mercoledì 24 agosto 2021- Ripatransone

Teatro Mercantini ore 21.30

“Beethoven e le Sonate” – prima serata

PIERRE REACH – pianoforte

Giovedì 26 agosto 2021

Teatro delle Energie ore 21.30

“Beethoven e le Sonate” – seconda serata

PIERRE REACH – pianoforte S

Sabato 28 Agosto 2021

Teatro delle Energie ore 21.30

“Da Faurè a Liszt”

NICOLAS STAVY – pianoforte

I concerti del 27 e del 28 luglio e del 18 agosto sono a ingresso libero.

Il costo del biglietto per i concerti del 21, 22, 25, 26 e 28 agosto è: intero € 10,00, ridotto (ragazzi fino a 20 anni) € 8,00.

Abbonamenti:

Intero € 40,00, ridotto (ragazzi fino a 20 anni) € 25,00

L’abbonamento dà diritto alla riserva del posto e alla copia omaggio del Catalogo Liszt 2021.

Per informazioni: 380 5921393

e-mail: info@festivaliszt.com – info@gmipetrini.it

