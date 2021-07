GROTTAMMARE – Conto alla rovescia lungo la costa.

E’ stata ufficializzata a Grottammare in queste ore la giuria del concorso per nuovi comici della 36° edizione del Festival nazionale dell’umorismo “Cabaret, amoremio!”.

La commissione è composta da:

Fra’ Gianfranco Priori, in arte Frate Mago (artista cabarettista),;

Vincenzo Varagona (giornalista Rai);

Michele Rossi (ideatore del Festival);

Alessandro Ciarrocchi (presidente associazione Lido degli Aranci, responsabile delle selezioni);

Daniela Rimei (Amat, curatrice dei progetti di formazione del pubblico e dello staff di progettazione);

Tiziana Quinzi (Comune di Grottammare, responsabile Area Formazione e Promozione);

I cabarettisti in gara sono emersi dalla selezione di 44 aspiranti concorrenti, avvenuta nei mesi scorsi a cura dell’associazione Lido degli Aranci, su incarico del Comune di Grottammare che produce uno dei festival più antichi d’Italia in collaborazione con l’AMAT. La rosa dei finalisti è composta da: Lucia Arrigoni (Belluno), Andrea Bellotti (Montepulciano SI), Tiziano Gallo (Roma), Mariano Grillo (Napoli), Edoardo Licata (Roma), Enrico Paris (Roma).

I sei condivideranno il palco del Parco Arena Sisto V con Stefano Vigilante (conduttore della 36ma edizione), Uccio De Santis (ospite 30 luglio) e Maurizio Lastrico (ospite 31 luglio). I concorrenti, infatti, dovranno esibirsi nel corso delle prime due serate del Festival (30 e 31 luglio) con un pezzo da 7 minuti ciascuno, di fronte a una platea che ha registrato il “tutto esaurito” a poche ore dall’apertura delle prenotazioni. Il vincitore verrà ufficializzato al termine della seconda serata di spettacolo, con la proclamazione e la consegna dell’assegno da mille euro offerto dalla città di Grottammare. Al primo classificato spetta, inoltre, un ingaggio di 3 serate a cachet corrente offerto dall’associazione Lido degli Aranci.

La gara abbinata al Festival fu istituita nel 1987, per arricchire una rassegna di cabaret nata nel 1985 come intrattenimento serale estivo, e sin da subito si è caratterizzata come volano per molti artisti in erba, mettendo in luce tanti comici, cabarettisti e umoristi oggi di grande successo. L’albo d’oro del concorso è consultabile qui: https://www.cabaretamoremio.it/albo-doro/

Tutti gli eventi della 36° edizione di “Cabaret, amoremio!” sono consultabili qui: https://www.cabaretamoremio.it/serate-cabaret-amore-mio-2021/

