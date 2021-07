SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontri in Riviera nella mattinata del 27 luglio.

Incidenti stradali a San Benedetto e a Porto d’Ascoli.

Nel primo caso sinistro avvenuto sulla Statale 16 tra auto e moto, sul posto 118 e Polizia Municipale per soccorsi e rilievi.

Nel secondo episodio, accaduto in via Val Tiberina, scontro fra auto e bici. Anche qui in azione 118 e carabinieri per soccorsi e rilievi.

