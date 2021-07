SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Museo del Mare di San Benedetto del Tronto ha attivato il servizio di noleggio bici per chi visita o è in vacanza in città, da oggi infatti, chi vuole, può parcheggiare la propria auto davanti al museo e godersi comodamente la città su due ruote. La durata del noleggio va da un’ora a una settimana e chi usufruisce di questo servizio può avere uno sconto sul biglietto d’ingresso al museo.

Altro servizio che verrà messo a disposizione dal museo a partire da giovedì 29 luglio è il Baby Pit-Stop Unicef dove le mamme, visitatrici e non, potranno allattare e cambiare il proprio bambino in un luogo accogliente e confortevole, l’iniziativa, promossa dal comitato Unicef di Ascoli Piceno e sponsorizzata dal Soroptimist Club di Ascoli Piceno, si inserisce a pieno titolo nella mission che la gestione del museo persegue, quella di un’istituzone al servizio di tutti, un “museo-piazza”, luogo di incontro e di socialità per visitatori e cittadini.

Tra i tanti eventi da non perdere questa settimana consigliamo “Film a luci blu”, attività per famiglie che il museo organizza in collaborazione con gli esperti del Museo delle Scienze Unicam domenica 1 agosto ore 21,30 presso l’asta del pesce del Mercato Ittico, un’avventura nella biodiversità di mari e oceani. Per info e prenotazioni 353 4109069.

