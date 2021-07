SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamenti musicali importanti.

Torna Il 17 Festival organizzato dall’Associazione Culturale 17 festival in collaborazione della Seventeen Eventi con il Patrocinio dei comuni di Folignano, Ripatransone, San Benedetto del Tronto e del Consiglio Regionale delle Marche.

La 7° edizione si svolgerà il 7 e 8 di agosto in Piazza Simon Bolivar a Folignano per poi continuare l’11 e 12 agosto nel ristrutturato Anfiteatro delle Fonti di Ripatransone e terminerà il 21 agosto in piazza Bice Piacentini a San Benedetto del Tronto.

Il Festival vede la speciale partecipazione di GAIA: vincitrice di Amici e protagonista dell’ultima edizione di Sanremo, LEO GASSMANN, MERLOT anche lui al festival di Sanremo 2021 , le nuove voci della musica indipendente con milioni di visualizzazioni: ESSEHO, COMETE e SVEGLIAGINEVRA, una vecchia conoscenza con il suo nuovo progetto da solista LORENZO KRUGER, il sambenedettese J-AND e infine la serata Rock con il Super progetto REZOPHONIC accompagnati per l’occasione dai componenti dei LACUNA COIL (cristina, andrea e maki) per rivivere alcuni dei loro pezzi storici.

Il festival nasce nel ricordo di Marzia scomparsa a 37 anni e dalla volontà di sensibilizzare all’impegno sociale utilizzando come mezzo, varie forme d’arte tra cui: La Musica.

In questo periodo storico alla lotta al virus Covid-19 non possiamo dimenticare tutte quelle persone che soffrono per altri motivi, infatti il ricavato del festival verrà devoluto all’Ail di Ascoli Piceno.

Biglietti su @ciaotickets per le serate del 11 e 12 agosto: Info www.seventeeneventi.it.

Programma

7 agosto piazza Simon Bolivar – Folignano

Ore 21 ESSEHO

ORE 22 LORENZO KRUGER

8 agosto piazza Simon Bolivar – Folignano

ORE 21 COMETE

ORE 22 M.E.R.L.O.T.

INFO & PRENOTAZIONI: www.seventeeneventi.it

11 agosto Anfiteatro delle fonti – Ripatransone

ORE 21

ORE 22 REZOPHONIC + LACUNA COIL

12 agosto Anfiteatro delle fonti – Ripatransone(AP)

ORE 21 LEO GASSMANN

ORE 22 GAIA

BIGLIETTI SU www.ciaotickets.com

INFO www.seventeeneventi.it

21 agosto Piazza Bice Piacentini – San benedetto del Tronto

ORE 21 J-AND

ORE 22 SVEGLIAGINEVRA

INFO & PRENOTAZIONI: www.seventeeneventi.it

