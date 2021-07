In entrambe le direzioni, ecco quando

PORTO SAN GIORGIO – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività propedeutiche alla messa in esercizio del nuovo cavalcavia al km 277+097, sarà chiuso il tratto compreso tra Porto Sant’Elpidio e Fermo-Porto San Giorgio in entrambe le direzioni dalle 23 di martedì 27 luglio alle 5 di mercoledì 28 luglio.

In alternativa, gli utenti diretti verso Pescara, dopo l’uscita obbligatoria a Porto Sant’Elpidio, potranno percorrere la Statale 16 Adriatica e rientrare in A14 alla stazione di Fermo. Percorso inverso per chi è diretto verso Bologna.

