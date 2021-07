SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Capitolo Samb, in Riviera spazio anche ad un altro tema molto delicato.

Oggi, 26 luglio, si è svolto il Consiglio Comunale di San Benedetto, in presenza, presso la sala consiliare del municipio.

Al settimo punto dell’ordine del giorno era prevista “la presentazione dei lavori della commissione d’indagine sull’attività dell’amministrazione relativa alla gestione dello stadio comunale Riviera delle Palme e sulla natura dei rapporti intercorsi tra l’amministrazione stessa, la società Sambenedettese Calcio ed eventuali altri parti”.

Invece la relazione è stata secretata scatenando le polemiche dei consiglieri comunali di minoranza. Fuori dal municipio è stato anche affisso, da cittadini, uno striscione: “Riunione segreta? Vergogna”. Scritto rigorosamente in rossoblu.

Una polemica nata anche dal fatto che dopo le prime due sedute pubbliche, con diretta streaming sul canale YouTube del Comune, quelle successive sono state sempre, invece, “segrete” e chiuse a cittadini e giornalisti.

Il consigliere Giorgio De Vecchis ha affermato: “Non esiste che il lavoro di una commissione d’inchiesta di un ente pubblico comune non sia discussa in Consiglio Comunale La Commissione d’altronde non aveva funzione di indagine quindi non avremmo fatto ‘processi’, perché secretare la relazione? La città di San Benedetto meritava più trasparenza a riguardo”.

