GROTTAMMARE – Conto alla rovescia per una kermesse molto nota lungo la costa.

Tutto esaurito per le prime due serate del Festival nazionale dell’umorismo “Cabaret, amoremio!”, 30 e 31 luglio a Grottammare. Le prenotazioni sul portale Eventbrite sono andate a ruba a poche ore dall’apertura degli slots, venerdì scorso. Il Comune, tuttavia, informa che contestualmente all’apertura del botteghino nel ParcoArena Sisto V, alle ore 20 dei giorni di spettacolo, ci sarà la possibilità di prenotare eventuali subentri.

Come riscontrato in altri eventi a larga partecipazione, infatti, possono verificarsi rinunce dell’ultimo momento e quindi alcuni posti potrebbero tornare disponibili. Lo stesso può accadere per le prenotazioni effettuate su Eventbrite non reclamate fino a 15 minuti prima dell’inizio degli spettacoli.

L’edizione 2021 di “Cabaret, amoremio!” intitolata “Emergenti in emergenza” si svolgerà dal 30 luglio al 2 agosto, con tre serate di spettacolo, cabaret e concorso per nuovi comici (30-31 luglio, 2 agosto – ParcoArena Sisto V ore 21) e una serata di solidarietà promossa da Enzo Iacchetti che porta a Grottammare il suo “Non è un libro” per raccogliere fondi da donare alla Croce Rossa Italiana per l’acquisto di ambulanze ( 1 agosto – Giardino comunale, ore 21.30).

30 LUGLIO – TUTTO ESAURITO

31 LUGLIO – TUTTO ESAURITO

1 AGOSTO – prenotazioni su www.eventbrite.it

2 AGOSTO – prenotazioni su www.eventbrite.it

