GROTTAMMARE – Nell’ambito della rassegna “I Mercoledì d’autore”, è stato proiettato a Grottammare il documentario “Le sfavorite”, diretto dalla regista sambenedettese Linda Bagalini e dalla collega romana Flavia Cellini. Il titolo della serata, in cui si è tenuto anche un dibattito, era “La donna nello sport: discriminazioni culturali, economiche e legislative”.

Ed è proprio la discriminazione della donna nello sport il tema centrale di questo documentario, che attraverso la vita di tre atlete, mostra quanti siano ancora radicati i pregiudizi nella nostra società. Le sportive in questione sono Greta Del Fabbro, allenatrice di pugilato, Katia Serra, ex calciatrice e ora commento tecnico per la tv, e Giordana Duca, rugbista della Nazionale italiana.

“Abbiamo voluto tracciare i contorni di una discriminazione culturale che tocca ogni ambito – ha spiegato Linda Bagalini – Parliamo di comunicazione, gender gap economico, preconcetti su determinate discipline sportive che vengono considerate maschili e quindi non adatte a una donna”.

Flavia Cellini, regista della Capitale, ha raccontato la nascita del collettivo Capibara Lab, fautore del progetto: “Il team è composto da me, Linda e Martina. Ci siamo conosciute nel mondo del cinema, da cui poi abbiamo deciso di staccarci per dare vita a qualcosa di nostro. L’obiettivo è quello di creare e portare avanti dei progetti su tematiche prettamente sociali. Abbiamo altre iniziative in cantiere, per ora ci stiamo concentrando sulla proiezione del documentario in tutta Italia. Vorremmo portare ‘Le sfavorite’ anche dentro le scuole, ci stiamo muovendo in questo senso”.

