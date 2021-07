SAN BENEDETTO DEL TRONTO –Martedì 3 agosto partirà la IV edizione di In Art, la rassegna letteraria e musicale a cura dell’associazione culturale Rinascenza, con la direzione artistica di Annalisa Frontalini. La rassegna ha il patrocinio e il sostegno del Comune di San Benedetto del Tronto e del Consiglio Regionale-Assemblea legislativa delle Marche e come sponsor ufficiale lo Studio Latini di Alba Adriatica.

L’associazione culturale Rinascenza è stata inaugurata con il primo evento l’8 marzo 2016 e ha insito nel nome il suo scopo, cioè quello di stimolare una rinascita dello spirito e delle arti: dello spirito attraverso ogni forma d’arte e delle arti attraverso quella giusta predisposizione di spirito con la quale ciascuno può goderne. È l’arte, in ogni sua forma, la protagonista di tutte le iniziative organizzate dall’associazione, arte che non si approccia da lontano, come una forma di espressione distante da noi, ma, al contrario, la fruizione viene favorita attraverso incontri conviviali, scambi di idee e di opinioni, interrelazioni e rapporti tra gli artisti ospiti e il pubblico.

La rassegna In Art, raffinata kermesse culturale giunta alla sua IV edizione, comprende una serie di eventi in cui intervengono artisti di calibro nazionale e internazionale e propone, in contesti accessibili a tutti, degli incontri caratterizzati dall’unione di diversi generi artistici. Lo scopo non è solo quello di richiamare un pubblico eterogeneo con gusti e interessi diversi, ma anche quello di ridurre la distanza fisica tra artisti e pubblico, sia per favorire un’interazione e un reciproco scambio tra loro, sia per facilitare il processo di fruizione del messaggio artistico che, in questo modo, può essere recepito e condiviso in modo più spontaneo e immediato. Inoltre, tutti gli eventi sono caratterizzati da un filo conduttore che lega la prima alla seconda parte dell’incontro, ad esempio, il tema del libro o il personaggio letterario al concerto musicale o a un’altra performance che vi fa seguito.

Questa edizione estiva proporrà tre serate dedicate a quattro grandi esponenti del mondo letterario e musicale. Ne abbiamo parlato con il direttore artistico della rassegna In Art e presidente dell’associazione culturale Rinascenza, Annalisa Frontalini.

In Art è sempre stata una rassegna tipicamente invernale, ora però ci sarà un’edizione estiva, come mai questa scelta?

“La scelta è nata innanzitutto dalla volontà di riproporre i nostri eventi dopo la lunga pausa forzata dovuta alla pandemia da Covid19, che ci ha visti costretti a sospenderli, perché si svolgevano in contesti chiusi e raccolti, luoghi dove immediatamente si respirava un’atmosfera intima e lo scambio tra artisti e pubblico presente era facilitato. Abbiamo pensato a questa edizione estiva anche per provare a fare qualcosa di nuovo, cioè a proporre i nostri eventi in contesti diversi, in questo caso aperti e di più ampio respiro, fiduciosi che l’atmosfera calda e accogliente che ha sempre caratterizzato gli incontri di In Art si crei nuovamente, così come speriamo che la stessa magia tra artisti e pubblico che sempre si è accesa nelle edizioni precedenti si rinnovi”.

Questa edizione estiva renderà omaggio a quattro personaggi del mondo letterario e musicale. Come sono nate queste tre serate e soprattutto come è nata la scelta degli artisti che tributeranno questi omaggi?

“La prima serata, quella del 3 agosto, sarà dedicata all’Americano di Napoli, Renato Carosone, in occasione del centenario, e sarà presente il biografo ufficiale di Carosone, Federico Vacalebre, che presenterà il libro “Carosone 100. Autobiografia dell’Americano di Napoli” (Gruppo Albatros- Il Filo) a cui seguirà Lorenzo Hengeller con il concerto INVADENZE. La serata del 10 agosto sarà dedicata a Dante per i settecento anni dalla sua morte, e ad Astor Piazzolla, nel centenario della sua nascita, e lo faremo attraverso “La Milonga di Paolo e Francesca”. Verrà presentato in anteprima nazionale il libro “Musica e poesia della Commedia di Dante” (Infinito edizioni) della dantista Claudia Di Fonzo, che contiene, appunto, La milonga di Paolo e Francesca, una rivisitazione del canto di Paolo e Francesca attraverso la musica di Astor Piazzolla. I testi e la regia sono di Claudia Di Fonzo, le musiche di Astor Piazzolla e saranno eseguite dal Klassik Swing Italian Quartet. La voce narrante è di Piergiorgio Cinì. Concluderà la serata il concerto REMEMBERING del Klassik Swing Italian Quartet (Günther Sanin -Primo violino Arena di Verona, Roberto Corlianò Pianoforte, Gianfranco De Lazzari – Accordeon, Ivano Avesani – Contrabbasso). Ospite speciale sarà il tenore Aldo Caputo. La serata del 24 agosto, “Terra e mare di eccessi” sarà un omaggio al poeta siciliano Bartolo Cattafi, per il novantanovesimo anniversario. Ospite Diego Bertelli che presenterà il libro da lui curato “Bartolo Cattafi. Tutte le poesie” (Edizioni Le Lettere) cui seguirà il concerto CUNTI E CANTI di musica popolare d’autore eseguito dal Raffaello Simeoni duo. Gli ospiti che ci onoreranno della loro presenza in questa IV edizione di In Art, oltre a essere professionalmente eccellenti, hanno anche una speciale sensibilità artistica e umana e abbiamo pensato che fossero i più adatti a proporre questi omaggi. Alcuni di loro sono già stati nostri ospiti nelle precedenti edizioni di In Art, come, ad esempio, lo straordinario musicista Günther Sanin, Primo violino dell’Arena di Verona, che ora tornerà in quartetto, e Raffaello Simeoni, cantante, musicista e compositore di rara qualità”.

Un’edizione sicuramente da non perdere. Dobbiamo aspettarci anche una nuova edizione invernale?

“Lo speriamo vivamente, ma è ancora presto per dirlo perché purtroppo dobbiamo fare i conti con la situazione pandemica ancora in corso. Sicuramente l’attività di Rinascenza continuerà e sono già in cantiere nuove idee e progetti”.

Ecco il programma dell’edizione estiva di In Art:

IN ART Summer 2021 – IV edizione

martedì 3 agosto PALAZZINA AZZURRA

L’AMERICANO DI NAPOLI – Omaggio a Renato Carosone

Ore 21,15 Federico Vacalebre presenta il libro “Carosone 100. Autobiografia dell’Americano di Napoli” (Gruppo Albatros-Il Filo) di Renato Carosone e Federico Vacalebre

Ore 22,15 Concerto “INVADENZE” Lorenzo Hengeller – pianoforte e voce

martedì 10 agosto PALAZZINA AZZURRA

LA MILONGA DI PAOLO E FRANCESCA – Omaggio a Dante e ad Astor Piazzolla

Ore 21,15 Claudia Di Fonzo presenta il libro “Musica e poesia della Commedia di Dante” (Infinito Edizioni)

Contiene “La milonga di Paolo e Francesca”

Ore 21,45 La MILONGA DI PAOLO E FRANCESCA. Rivisitazione del canto di Paolo e Francesca attraverso la musica di Astor Piazzolla- Testi e regia di Claudia Di Fonzo, Musiche di Astor Piazzolla eseguite dal Klassik Swing Italian Quartet- Voce narrante Piergiorgio Cinì.

A seguire – Concerto – “REMEMBERING”

Klassik Swing Italian Quartet –

Special Guest Aldo Caputo Tenore

Günther Sanin -Primo violino Arena di Verona, Roberto Corlianò – Pianoforte, Gianfranco De Lazzari – Accordeon, Ivano Avesani – Contrabbasso

martedì 24 agosto CIRCOLO NAUTICO SAMBENEDETTESE

TERRA E MARE D’ ECCESSI -Omaggio a Bartolo Cattafi

Ore 21,15 Diego Bertelli presenta il libro “Bartolo Cattafi. Tutte le poesie” a cura di Diego Bertelli (Edizioni Le Lettere)

Ore 22,15 Concerto- “CUNTI E CANTI” Raffaello Simeoni duo, voce, mandole, organetto, cornamuse e flauti popolari

Evento organizzato dall’Associazione Culturale Rinascenza –

Direzione artistica Annalisa Frontalini

Con il Patrocinio e il Sostegno del COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO e del CONSIGLIO REGIONALE – Assemblea legislativa delle Marche

Sponsor ufficiale STUDIO LATINI gestione patrimoni immobiliari

Sponsor

MEDOC pizzeria birreria – GIOCONDI strumenti musicali

COPY SERVICE – CIRCOLO NAUTICO Sanbenedettese

RADIO ABRUZZO MARCHE

Gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria. In caso di pioggia si svolgeranno presso il Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto.

Per informazioni e prenotazioni via sms o whatsapp: 339 4211362.

