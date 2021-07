SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ci è giunta segnalazione circa la presenza di spazzatura in esubero in via Formentini a San Benedetto, in piena zona viale de Gasperi. Le parole dei residenti: “La situazione va avanti da più di un mese, nonostante numerose sollecitazioni a Picena Ambiente e ufficio reclami del comune. Speriamo che qualcosa cambi, questo status non è degno nemmeno di una fogna”.

