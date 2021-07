RIMINI – Manuel Marinozzi e Sara Romagnoli della scuola di danza Shine a Light di Porto Sant’Elpidio conquistano il titolo di Campioni Italiani 2021 Senior II Danze Standard ai Campionati italiani di danza sportiva a Rimini. Primo posto anche nella categoria Coppia Youth (16-18) B1 Danze Standard grazie ai giovani Nicolò Smerilli e Maria Sole Fulimeni, ballerini di Porto Sant’Elpidio classe 2003 e 2006, guidati dalla maestra Gabriela Ricci della Dance World Centre di Ripatransone.

Agli atleti vanno le sincere congratulazioni dell’Assessore allo Sport Emanuela Ferracuti: «In quest’anno tanto particolare per la danza come per altre discipline, i risultati ottenuti hanno un valore doppiamente importante perché testimoniano, oltre alla disciplina, la tenacia e la passione per la danza, al di là delle difficoltà. Per molti mesi gli atleti hanno continuato ad allenarsi anche in casa, anche a palestre chiuse, anche se privati della soddisfazione di potersi esibire. Con grande orgoglio mi congratulo con i ballerini della scuola Shine a Light, atleti di grande talento che conosco anche per la loro sensibilità e disponibilità, dimostrate in diverse collaborazioni con l’amministrazione comunale. Faccio i miei complimenti anche a questi ragazzi: Nicolò e Maria Sole che si sono distinti a livello nazionale, raggiungendo un meritato brillante risultato, esempio di costanza, impegno, determinazione per tutti i loro coetanei. Lo sport nonostante le difficoltà del momento attuale si è dimostrato ancora una volta portatore di valori straordinari e ha premiato atleti di livello eccezionale che ringrazio per aver fatto conoscere e regalato prestigio al nome della nostra città ».

