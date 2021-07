Fortunatamente nessuna conseguenza grave per il conducente

CUPRA MARITTIMA – Intervento dei Vigili del Fuoco e del 118 alle prime ore del 24 luglio.

Incidente stradale sulla Valmenocchia, un’auto è finita contro un muretto-cancello per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine.

Nessun altro mezzo coinvolto, fortunatamente secondo le prime indiscrezioni nessuna conseguenza grave per il conducente.

