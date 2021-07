LORETO – Gianmarco Pulcini, 24 anni, guiderà la regia della Sampress Nova Volley Loreto. Reduce dall’esperienza ad Alba Adriatica e con trascorsi anche a Grottazzolina e Offida, il regista di San Benedetto sarà a disposizione di coach Ippoliti nella prossima stagione di serie B.

«Già in passato si era profilata l’ipotesi di venire a Loreto ma quest’anno il fatto che si sia concretizzata mi rende particolarmente felice perché questa è una piazza storica per la pallavolo con grande tradizione e cultura» – ha detto Pulcini che sarà inserito anche nello staff tecnico del settore giovanile agli ordini del Direttore Tecnico Marco Paolini e con il compito di contribuire alla crescita della squadra under 15 maschile.

«A me piace stare in palestra – insiste. Lavoro la mattina mentre il pomeriggio sarò sempre a Loreto per allenarmi ed allenare e sono onorato di poter crescere sotto la guida di coach Ippoliti e di Marco Paolini. I migliori risultati si ottengono creando la giusta amalgama e alchimia di squadra e da questo punto di vista non dovremo essere secondi a nessuno».

Pulcini è il secondo volto nuovo della Sampress dopo il ritorno di Christian Mazzanti e le conferme già annunciate del capitano Paco Nobili, di Torregiani e Alessandrini.

