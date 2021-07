di Lucia Franca Rozzi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ci è arrivata una segnalazione in merito alle condizioni di incuria in cui versa la nostra città ed in particolare via Tronto a Porto d’Ascoli. Sporco e spazzatura la fanno da padroni, i residenti lamentano che è da più di un mese che la spazzatura ed il fogliame accatastato non vengono portati via e neanche la stessa strada ed il marciapiede sono puliti.