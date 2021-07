SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la gara nazionale ad alto livello che ha riportato tanto entusiasmo nel nostro territorio, la Bocciofila Sambenedettese ha voluto organizzare anche una giornata dedicata esclusivamente ai giovani campioni e campionesse della categoria Raffa Juniores.

Domenica 25 Luglio tanti ragazzi, con le loro famiglie , provenienti da ogni parte d’Italia si ritroveranno alla Bocciofila Sambenedettese per disputare il primo Gran Premio Riviera delle Palme. La manifestazione, patrocinata dal Comune di San Benedetto e dalla Regione Marche, si svolgerà in tre distinte competizioni: due gare individuali Under 18 e Under 15 e una gara a squadre per i ragazzi Under 12 .

La Bocciofila Sambendettese ha raccolto con soddisfazione l’invito da parte della Federazione ad organizzare questo importante evento perché rappresenta una formidabile occasione per promuovere sempre di piu tra i giovani, la pratica dello sport delle bocce. Le gare si svolgeranno a partire dalle ore 9 e si protrarranno per l’intera giornata con una pausa pranzo offerto dalla società a tutti i ragazzi partecipanti. Il pubblico potrà assistere, nel rispetto delle regole anticovid, a tutte le gare in programma. Alla premiazione, prevista per le ore 17.30, saranno presenti tutte le autorità istituzionali e della Federazione FIB. Investire energie e risorse sui giovani è l’obbiettivo principale che società Sambenedettese si è data per il futuro prossimo e pertanto la programmazione delle attività sportive avrà sempre una grande attenzione rivolta al settore giovanile.