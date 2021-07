Come sabato 24 luglio i pescherecci lasciano il porto di San Benedetto per la processione in occasione della Festa della Madonna della Marina, così questa estate 2021 sta issando le ancore per avviarsi in un mare sempre più ricco di eventi. Scoprili su Riviera Oggi Estate: lo trovi in edicola.

A San Benedetto, mercoledì 28 luglio arriva il cantautore Fabio Concato in concerto, mentre venerdì 30 luglio c’è Giobbe Covatta a presentare il suo ultimo libro. E ancora: il Balletto di Roma a Civitanova (MC), Stefano Bollani, Svetlana Zakharova e l’opera di Giuseppe Verdi a Macerata, Laura Morante a Falerone (FM) per i dintorni tutti da scoprire.

Non mancano, come ogni settimana, cinema sotto le stelle con film da Oscar, tornei sportivi, spettacoli, mostre, musei, tour cittadini, eventi gastronomici, mercatini vintage e molto altro.

L’estate sta prendendo il largo, sali a bordo con noi.

