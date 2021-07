SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Prosegue il ritiro a Sefro, nel Maceratese per i rossoblu di mister Massimo Donati.

Lavoro non solo per i giocatori ma anche per lo staff tecnico come il preparatore dei portieri, Stefano Visi, storica gloria della Samb.

La società ha diffuso una breve videointervista all’ex estremo difensore. Una chiacchierata sulla preparazione dei rossoblu, un pensiero sul portiere Lorenzo Fusco e le sue sensazioni sull’esperienza all’Academy di Gianluigi Buffon.

Visi: “Bella esperienza nell’Accademia di Buffon. Samb, da giocatori buon impegno. Crediamo in Fusco”

