FERMO – Di seguito due note, giunte in redazione il 22 luglio, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 12:30 circa a Fermo in contrada Castiglione per l’incendio presso una ditta specializzata in fusione di metalli preziosi. Le fiamme hanno coinvolto il sistema di filtraggio delle polveri. Sul posto 3 squadre con autobotti e autoscala hanno spento l’incendio e messo l’area in sicurezza.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 14 a Porto San Giorgio per l’incendio di un’autovettura. Sul posto si sono recate le squadre da San Benedetto del Tronto e da Fermo che hanno spento le fiamme e messo l’area in sicurezza.

