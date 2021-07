Terapie intensive al 20% e al 30% per le aree mediche per diventare arancioni e rispettivamente al 30 e al 40% per entrare in zona rossa. Discoteche restano chiuse

ROMA – Di seguito una nota dell’Ansa diffusa il 22 luglio.

Lo stato d’emergenza per il Covid dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2021. E’ quanto emerge dalla cabina di regia a Palazzo Chigi, confermando le ipotesi della vigilia.

Il Green pass dal 5 agosto servirà per accedere ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti.

“Il certificato verde – spiegano fonti governative – non sarà invece necessario per consumare al bancone, anche se al chiuso”.

Terapie intensive al 20% e al 30% per le aree mediche per diventare arancioni e rispettivamente al 30 e al 40% per entrare in zona rossa.

Sono questi i parametri per il cambio di colore delle regioni messi a punto in Cabina di regia, secondo quanto apprende l’Ansa.

Le discoteche resteranno chiuse. Lo ha deciso la cabina di regia che si è riunita a Palazzo Chigi. Nessun accesso, dunque, neanche per i possessori di Green Pass. La Lega in cabina di regia avrebbe insistito per l’apertura, con nuove regole.

Con il nuovo decreto legge Covid il Governo ha previsto, dopo il confronto in cabina di regia e in conferenza Stato Regioni, il green pass esteso e obbligatorio nei luoghi al chiuso per contenere la corsa della variante Delta, incentivando le vaccinazioni, e la revisione dei parametri in base ai quali scatta il passaggio di una regione da una fascia all’altra.

Nelle schede Ali le principali novità contenute nel decreto.

