GROTTAMMARE – Per il prossimo appuntamento con il VII centenario della morte di Dante Alighieri, la Città di Grottammare ospita Inferna Danctis Orkestra, un concerto per voce, percussioni e immagini ispirato all’Inferno, con Vincenzo Di Bonaventura per la rassegna “Officina teatrale”, rivolta a chi vuole sperimentare un approccio innovativo e rivoluzionario all’arte scenica.

L’iniziativa è in programma al ParcoArena Sisto V venerdì 23 luglio alle ore 21. Prenotazione consigliata su www.eventbrite.it. Ingresso libero.

L’anniversario dedicato al sommo poeta trova ampio spazio nel calendario delle manifestazioni estive “L’estate della Città”, con 6 appuntamenti tra luglio e agosto.

L’evento di domani è stato preceduto dal doppio appuntamento della scorsa settimana su “Dante e l’esilio” (16-17 luglio), in cui l’attore Giorgio Colangeli ha proposto al pubblico una scelta di canti della Divina Commedia, facendosi accompagnare sul palco dal sindaco Enrico Piergallini che illustrava il contesto storico e letterario inquadrando fatti e personaggi.

L’omaggio al sommo poeta prosegue nella proposta dell’associazione Euterpe e le altre, che il 3 agosto nella Chiesa San Pio V metterà in scena un recital con interventi musicali, voci e approfondimenti culturali su Dante Alighieri e Sisto V: un’intervista immaginaria al padre delle lingua e alle donne più importanti della sua vita, con le voci recitanti di Catia Guerrieri e Damiano Hulman, uno studio sulla musica cinquecentesca in epoca sistina dedicato al secondo di cui sarà relatrice Daniela Colamonico. L’ ottavino di Daniele Zaccari nell’intermezzo musicale per l’iniziativa che si concluderà con il recital di musica da camera per due pianoforti eseguito dai Maestri Gabriele Sarandrea e Luca Oddo.

“La gloria della lingua. Dante e lo Stilnovo” è il tema dell’appuntamento in programma il 13 agosto. Per la rassegna “Voci tra le mura”, l’attore sambenedettese Piergiorgio Cinì e il musicista Sergio Capoferri si esibiranno nel ParcoArena Sisto V, alle ore 18.30. Lo spettacolo segue il viaggio di Dante nella Commedia per una riflessione sulla poesia contemporanea all’autore e sulle origini del Dolce Stilnovo.

E’ fissato all’alba sulla riva del mare l’appuntamento con Dante Alighieri e i giovani talenti del XIX Festivaliszt: mercoledì 18 agosto, alle ore 5.30, le prime luci del giorno si fonderanno con la musica di Davide De Angelis (pianoforte), Maria Margherita Paci (violoncello), Giuseppe Federico Paci, Edoardo Mancini e Maurizio Croci (clarinetti) e Simone Aniballi (percussioni). Info su www.festivaliszt.com.

