SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Purtroppo anche quest’anno il Comune non potrà inserire nel programma dei festeggiamenti in onore della Madonna della Marina i tradizionali fuochi pirotecnici”.

Così il Comune di San Benedetto in una nota diffusa il 22 luglio.

“Eravamo pronti a dare indicazione per far svolgere lo spettacolo – dice il sindaco Pasqualino Piunti nella nota – ma l’autorità di pubblica sicurezza ha disposto diversamente, così come per analoga iniziativa prevista per la festa di Sant’Emidio ad Ascoli Piceno”.

L’Amministrazione comunale sta allestendo un programma alternativo per far sentire la “Festa delle Feste” come una delle occasioni più importanti per rinsaldare i legami della comunità.

“Alla mezzanotte di domenica 25 luglio – dice ancora il sindaco Piunti – suonerà il civico campanone della Torre dei Gualtieri e analogo invito è stato rivolto alle parrocchie cittadine per le campane delle chiese. Inoltre chi vorrà seguire la processione in mare di sabato pomeriggio, anch’essa fortemente limitata nella partecipazione popolare per ragioni di sicurezza, potrà farlo attraverso una diretta streaming, che si avvarrà anche delle immagini riprese da un drone, visibile sui canali social del Comune”.

