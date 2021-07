SARNANO – Match di prestigio a Sarnano nel pomeriggio del 21 luglio.

La Samb, in ritiro a Sefro e in attesa di capire in quale categoria giocherà, ha affrontato in amichevole la Salernitana, squadra che disputerà la Serie A.

È finita 3 a 2 per i granata, a segno per i rossoblu Casella e Fazzi. La Samb ha giocato bene e si è battuta con onore.

Di seguito le dichiarazioni, rilasciate dalla società di mister Massimo Donati e del giocatore Davide Di Pasquale.

