ROSETO – Giovedì 22 luglio alle 21.30, presso la scuola primaria di Cologna Spiaggia di Roseto, Vittorio Verducci presenterà la raccolta poetica “Sulle orme di Dante” edita da Arsenio Edizioni. L’iniziativa è organizzata dall’associazione culturale Il Faro, con il patrocinio del Comune di Roseto degli Abruzzi. Converserà con l’autore la professoressa Dori Di Giallorenzo; le letture saranno a cura di Sara Palladini e di Marco Monachese, con l’accompagnamento musicale del gruppo vocale Rosa Rorans. Saranno anche presenti la presidente dell’associazione Il Faro, Irene Gallieni e l’editrice, Valeria Di Felice.

Vittorio Verducci è nato e risiede a Notaresco. È stato insegnante di lettere ed è autore di racconti e poesie in lingua e in vernacolo, con cui ha partecipato a numerosi concorsi letterari, ottenendo diverse menzioni e primi premi. Ha composto anche testi per canzoni e l’Inno “Paese mio”, dedicato al suo paese natale. Fa parte di giurie in concorsi letterari nazionali e internazionali e collabora sia con alcune riviste a diffusione nazionale che con varie associazioni culturali italiane.

Ha scritto Dori Di Giallorenzo nella prefazione al libro: “È il nostro caro Vittorio che ci presenta in modo snello, ma profondo, luoghi e personaggi più significativi della Divina Commedia in una cornice di riflessioni personali sulla vita e sul tempo suo e di Dante, mentre lo accompagna e persino consola. Ovviamente si esprime in poesia, intesa come vita a tutto tondo, come ascesa, non avulsa dalla realtà contemporanea, ma sulle orme di Dante. E i versi si fanno musica, immagine, colore”.

