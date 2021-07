SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “A seguito di lavori in via Maffeilavori in via Maffei condotti da terzi che hanno tranciato i cavi della pubblica illuminazione, avvisiamo che in quella zona stasera e domani sera potrebbero esserci dei tratti senza luce. Il completo ripristino è programmato per venerdì mattina”.

Così dal Comune di San Benedetto del Tronto in una nota diffusa il 21 luglio.

