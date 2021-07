SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il 23 luglio, alle 18.30, presso la sala convegni di Hārena, il Caap Piceno organizza un evento formativo all’aperto sul tema “La filiera del settore ittico sambenedettese: i nuovi scenari di sviluppo nazionali e internazionali”.

Interverranno, per i saluti, il Sindaco di San Benedetto del Tronto, Pasqualino Piunti, il Presidente del Caap Roberto Giacomini, l’Onorevole Lucia Albano ed il Senatore Giorgio Fede, il presidente Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini. La Regione Marche è rappresentata dai consiglieri Andrea Assenti e Andrea Putzu, quest’ultimo presidente della II Commissione: previsto anche l’intervento del Presidente Francesco Acquaroli.

“Anche grazie a queste iniziative il Caap continua a svolgere uno dei suoi ruoli principali – ha dichiarato l’Amministratore delegato del Caap, Francesca Perotti – quello di collettore di idee e iniziative per lo sviluppo di un settore fondamentale dell’economia locale come la pesca. Ospitiamo ottanta aziende, molte delle quali sono già attori primari nella filiera del settore ittico, abbiamo numerosi progetti in cantiere atti a dare ancora più slancio al comparto. Il fatto che il Caap diventi un “food hub” del Paese partecipando al progetto di Borsa Merci Telematica indica la via verso una rivalutazione forte del distretto ittico sambenedettese”.

La tavola rotonda vedrà la partecipazione dell’assessore regionale Guido Castelli, del Presidente Italmercati Fabio Massimo Pallottini, di Giulio Piergallini presidente Cna Nautica, Corrado Di Silverio, vice presidente Caap e Francesca Perotti, amministratore delegato Caap